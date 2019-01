Bad Urach / DPA

Drei bewaffnete Unbekannte haben in Bad Urach (Kreis Reutlingen) eine Spielhalle überfallen. Die Mitarbeiterin, die sich nach aktuellen Erkenntnissen zu dem Zeitpunkt am Montagabend allein in dem Casino befand, übergab den Männern die geforderte Summe in noch unbekannter Höhe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die maskierten Täter flüchteten zu Fuß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.