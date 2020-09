In China ist ein dreijähriger Junge laut laut Medien an der Beulenpest erkrankt. Das wird aus dem Kreis Menghai in der südlichen Provinz Yunnan berichtet, der nun vorsorglich unter Quarantäne gestellt wurde. Der kranke Junge lebt in einem abgelegenen Dorf und hat laut der britischen Zeitung „Daily Mail“ nur leichte Symptome. Sein Zustand sei stabil, hieß es.

Pesterreger kommt in Nagetieren vor

Yersinia Pestis, das im Mittelalter für den „Schwarzen Tod" verantwortlich war, heutzutage jedoch mit Antibiotika bekämpft werden kann. Nur in Europa gilt es als ausgerottet. Sowohl in Asien und Afrika als auch in Nord- und Südamerika kommt es noch vor.

Medizinische Untersuchungen wurden in der gesamten Gegend durchgeführt, weil man zuvor Pesterreger bei Ratten festgestellt hatte. Diese gelten als Überträger des Bakteriums.

