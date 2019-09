Ein betrunkener Randalierer hat im Kreis Karlsruhe zwei Polizisten verletzt. Die Beamten waren von Zeugen verständigt worden, nachdem der Mann in der Wohnung eines Bekannten in Pfinztal die Einrichtung teilweise zertrümmert hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Betrunkene im völlig verwüsteten Badezimmer eingeschlossen.

Nach mehrfacher Aufforderung der Polizisten öffnete er die Tür und griff sowohl die beiden Beamten als auch deren Diensthund an. Schließlich überwältigten die Polizisten den Angreifer und brachten ihn am Samstagabend in eine Klinik. Dort erhielt er Beruhigungsmittel und seine Aggressionen ließen nach. Er wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

