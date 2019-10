Bei einem Autounfall im Kreis Heilbronn sind ein stark alkoholisierter Fahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam das Auto in der Nacht zum Samstag in der Kurve einer Kreisstraße von der Fahrbahn ab. Es schleuderte über eine zwei Meter hohe Böschung und überschlug sich mehrfach, bis es schließlich auf einer Bundesstraße liegen blieb. Die Feuerwehr musste den 23-jährigen Fahrer und die 21 Jahre alte Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien, da die Türen des Autos verklemmt waren. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, nachdem ein Atemalkoholtest ergeben hatte, dass er betrunken war.

Mitteilung der Polizei