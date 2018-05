Filderstadt Betrunkener stürzt sechs Meter tief von Dach

Filderstadt / DPA

Ein Betrunkener ist in Filderstadt (Kreis Esslingen) etwa sechs Meter tief von einem Dach gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 23-Jährige am Samstagabend bei einer Party durch das Dachfenster einer Toilette geklettert. Auf dem Dach verlor er jedoch die Kontrolle und stürzte in den Garten - anschließend klingelte er wieder an der Tür. Die anderen Gäste merkten demnach aber, dass etwas nicht stimmte und riefen einen Rettungswagen - obwohl der Mann angab, keine Schmerzen zu haben. Er wurde schließlich mit einigen Blessuren ins Krankenhaus gebracht, kam ansonsten aber glimpflich davon. Die Gründe für seine Kletteraktion waren zunächst unklar.

