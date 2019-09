Ein betrunkener 35-Jähriger hat in Ulm einen Verkehrsunfall gebaut und einer Zeugin für ihr Stillschweigen Geld angeboten. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fuhr der Mann am Samstagabend mit seinem Auto über einen Bordstein und beschädigte dabei seinen Vorderreifen so stark, dass er nicht weiterfahren konnte.

Eine 35 Jahre alte Passantin, die den Vorfall beobachtet hatte, ging den Angaben nach zu dem Autofahrer und bemerkte, dass er betrunken war. Dieser bot ihr Geld an, damit sie die Polizei nicht alarmiere. Die Frau verständigte dennoch die Beamten - und nahm dem Mann die Autoschlüssel weg. Ein Alkoholtest durch die Polizeibeamten ergab mehr als 2 Promille bei dem Fahrer. Die Polizei kassierte den Führerschein des Mannes und ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Mit welcher Summe der Autofahrer versucht hatte, die Frau zu bestechen, war zunächst unbekannt.

Mitteilung der Polizei