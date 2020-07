Er fuhr mit nacktem Oberkörper und einem Bier in der Hand in Schlangenlinien über die Autobahn und wechselte ständig die Geschwindigkeit - mit seinem Fahrstil hat ein betrunkener Autofahrer auf der A 5 in Richtung Basel mehrere andere Verkehrsteilnehmer aufgeschreckt. Am Sonntagabend gingen mehrere Meldungen wegen des Mannes ein, wie die Polizei Offenburg am Montag mitteilte. Beamte trafen den 53-Jährigen demnach auf einem Standstreifen zwischen Bühl und Achern (Kreis Rastatt) an. Weil er nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest zu machen, musste er zu einer Blutentnahme in eine Klinik. Sein Führerschein ist erst mal weg und er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.