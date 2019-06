Ein betrunkener 22-Jähriger hat in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) eine Familie mit zwei Kindern mit einer Gaspistole bedroht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann zudem deren Kinderwagen umgeschmissen. Das zwei Jahre alte Kind darin wurde leicht verletzt. Ein Anwohner alarmierte die Polizei und wollte helfen - daraufhin attackierte der Betrunkene den 48-jährigen mit einem Schlagstock. Der 22-Jährige wurde von der Polizei am Donnerstagabend festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Warum es zu der Attacke kam, war zunächst unklar. Der Mann habe sich womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, hieß es.