Welzheim / DPA

Ein betrunkener Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) eine Polizistin schwer verletzt. Der 52 Jahre alte Mann versuchte bei dem Einsatz am Donnerstagabend, vor den Beamten wegzulaufen, wie die Polizei am Freitag in Aalen mitteilte. Als die Polizisten ihn festhielten und zu Boden brachten, gab es ein Gerangel, bei dem der Fahrer eine Beamtin mit einem Schlag im Gesicht verletzte. Die Polizistin kam in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei