Bei einer Tour durch Stuttgart ist ein betrunkener Mann gleich zweimal in seinem Wagen tief und fest eingeschlafen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge den 22 Jahre alten Fahrer am Vortag schlummernd an einer Ampel beobachtet. Versuche, ihn zu wecken, schlugen fehl, hieß es. Der Zeuge habe daher die Polizei verständigt. Bevor Beamte den Stuttgarter kontrollieren konnten, sei dieser aufgewacht und in Richtung Esslingen geflüchtet.

Kurz darauf habe eine Zeugin den Mann schlafend in seinem geparkten Wagen entdeckt und die Polizei informiert. Diesmal seien die Beamten rechtzeitig angekommen und hätten den mittlerweile wachen Fahrer kontrolliert. Laut Test hatte er einen Alkoholwert von etwa einem Promille, sagte ein Polizeisprecher. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Mitteilung