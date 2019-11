Ein betrunkener junger Mann ist mit dem Auto seiner Lebensgefährtin in Mannheim in ein Baugerüst gefahren. Der 20-Jährige ohne Führerschein habe bei dem Unfall am Sonntagmorgen leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Sein demoliertes Auto steckte in dem Gerüst fest. Um es zu bergen, sollte zunächst das einsturzgefährdete Gerüst abgebaut werden. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab mehr als 1,2 Promille. Sicher sind ihm jetzt Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Alkohol am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem prüfen die Beamten, ob der Mann den Wagen seiner Lebensgefährtin mit deren Einverständnis benutzte.

Mitteilung der Polizei