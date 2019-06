Ein betrunkener 25-Jähriger ist bei Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Auto verunglückt - das Wrack brannte nach dem Unfall vollständig aus. Der 24 Jahre alte Beifahrer und mehrere Ersthelfer hätten den Mann aus dem Wagen befreien können, bevor das Auto in Flammen aufgegangen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 25 Jahre alte Fahrer kam demnach in der Nacht zum Samstag von einem geschotterten Feldweg ab, fuhr etwa zehn Meter über eine Wiese und prallte anschließend gegen einen Apfelbaum. Der Beifahrer sei unverletzt geblieben und habe sich selbstständig befreien könne. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Nach einer Blutentnahme zogen die Beamten den Führerschein des Mannes ein.

Mitteilung der Polizei