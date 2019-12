Am Neubau eines Gymnasiums in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist eine Betondecke eingestürzt. Die Polizei ging nach eigenen Angaben vom Montag aber nicht davon aus, dass dabei Menschen verletzt wurden. Vorsorglich wollten die Beamten den Bereich am Abend mit speziellen Trümmersuchhunden absuchen. Warum die Decke einstürzte und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich allen Anzeichen nach um einen Rohbau, der noch nicht von der Schule genutzt wurde. Zudem waren die Schüler am Montag schon in den Weihnachtsferien.