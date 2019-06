Papst Franziskus besucht am zweiten Tag seiner Rumänienreise am Samstag die Katholiken im Nordosten des Landes und in Siebenbürgen. Zunächst ist ein Abstecher nach Iasi im Nordosten geplant, zur Besichtigung der neuen, modernistischen katholischen Kathedrale „Sankt Maria Königin“. Diese Region gilt als ganz besonders konservativ religiös geprägt von der rumänisch-orthodoxen Kirche, deren radikale Anhänger den Katholizismus für einen Irrglauben halten.

Anschließend fliegt Franziskus zum katholischen Wallfahrtsort Sumuleu Ciuc (Csíksomlyó), einem Teil Siebenbürgens, in dem die ethnischen Ungarn dominieren. Dort zelebriert er eine Messe, für die auch der ungarische Staatspräsident Janos Ader seine Teilnahme angekündigt hat.