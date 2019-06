Der Entertainer Marcel Hetzel aus Baden-Württemberg ist Deutschlands bester Sauna-Aufgießer. Der 25-Jährige setzte sich am Sonntag in Biberach (Baden-Württemberg) bei der Deutschen Aufguss-Meisterschaft in der Sauna des Jordanbads gegen rund 30 Mitbewerber durch, wie der Deutsche Sauna Bund mitteilte. Zweiter wurde Vorjahressieger Gabriel Pekela aus der Satama-Therme in Wendisch-Rietz in Brandenburg.

Die professionellen Aufgießer aus ganz Deutschland präsentierten bei Außentemperaturen bis 37 Grad ihre Show-Einlagen einer internationalen Jury mit elf Mitgliedern, die vor allem auf Professionalität, Wedeltechnik, Duftauswahl und Kreativität achtete. Der Sieger, der seit vier Jahren in der Thermen- und Badewelt Sinsheim (Baden-Württemberg) arbeitet, überzeugte unter anderem mit einem Aufguss, der einen Vulkan simulierte und sich um das Leben eines Schwertschmiedes drehte.

Hetzel kann sich über einen Scheck von 500 Euro, eine Medaille und einen Präsentkorb freuen, vor allem aber über die Qualifikation zur Aufguss-Weltmeisterschaft Mitte September in den Niederlanden. Auch das beste Team der Meisterschaften in Biberach, ein Trio aus der Satama-Therme, reist zur WM.

Weitere Infos zur Meisterschaft