In Brandenburg sind Leichen in einer alten Kfz-Werkstatt in Biegen (Oder-Spree) entdeckt worden. Sie sollen dort von mehreren Bestattungsunternehmen gelagert worden sein. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und Amtsdirektorin Marlen Rost am Donnerstag bestätigten, seien die Behörden nach Hinweisen von Anwohnern eingeschritten und hätten die Nutzung der Werkstatt untersagt. „Die Leichen wurden abtransportiert und der Fall selbst an Landkreis und Staatsanwaltschaft übergeben“, sagte Rost weiter. Vonseiten der Staatsanwaltschaft hieß es am Donnerstag, dass in dem Fall kein Anfangsverdacht auf eine Straftat vorliege. Es komme eine Ordnungswidrigkeit in Betracht, die der Landkreis ahnden müsste.

Verstorbene in Werkstatt zwischengelagert

Ortsvorsteher Björn Haenecke zufolge standen in der Werkstatt, die jetzt einem Ukrainer gehören soll, mehrere Särge und Kühlzellen. Demnach sollen darin acht Tote aufbewahrt worden sein. Es sei ein Unding, zwischen Dreck und Schrottautos Verstorbene zwischenzulagern, sagte ein Nachbar. Ihm waren mehrere Fahrzeuge an der alten Werkstatt aufgefallen. Die Bestattungswagen trugen nach seinen Angaben polizeiliche Kennzeichen aus Eisenhüttenstadt und Königs Wusterhausen.

Nach Aussagen von Ortsvorsteher Haenecke soll einer der Fahrer gegenüber dem Gesundheitsamt gesagt haben: „Wenn Sie wüssten, in wie viel Garagen in Brandenburg Leichen lagern – Sie würden sich umgucken.“

Schon vor vier Jahren waren mehrere Särge mit Leichen in einem ehemaligen Supermarkt nördlich von Berlin entdeckt worden. Der Bestatter hatte die Toten in einem Kühlraum untergebracht. Ende 2012 waren bei einem der spektakulärsten Autodiebstähle in Brandenburg und Polen in Hoppegarten bei Berlin drei Mercedes-Transporter vom Gelände einer Bestattungsfirma gestohlen worden. In einem der Fahrzeuge lagen zwölf Särge mit Leichen, die die Diebe später in einem Waldstück östlich von Posen entsorgten.

