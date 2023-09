Im Südkaukasus deutet sich ein neuer Krieg zwischen den verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan an – Baku hat einen Militäreinsatz zur Rückholung der Region Bergkarabach eingeleitet. Alle Infos im Überblick.

Was ist eigentlich genau passiert?

Im Südkaukasus hat die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan am Dienstag, den 19.09.2023 einen neuen Militäreinsatz zur Eroberung der Konfliktregion Bergkarabach gestartet – mehrere Städte sind nach Angaben örtlicher Behördenvertreter unter Beschuss. Die aktuelle Lage gibt es hier:

Karte: Wo liegt Bergkarabach?

Viele Menschen fragen sich, wo die Region, um die sich Aserbaidschan und Armenien streiten eigentlich liegt. Die Enklave Bergkarabach lieg im Südkaukasus und ist offiziell Teil von Aserbaidschan. Sie gehört zur größeren Region Karabach und umfasst dabei deren mittleren, gebirgigen Teil, welcher vom Karabachgebirge und dem Karabach-Hochland dominiert wird.

Karte zur Lage der Konfliktregion Bergkarabach.

© Foto: dpa-infografik

Alle wichtigen Infos zu Bergkarabach

Obwohl Bergkarabach zu Aserbaidschan gehört, leben hier größtenteils Armenier. Mit einer Fläche von 4.403 km² hat die Region im Südosten des Kleinen Kaukasus ca. 146.000 Einwohner. Hauptstadt ist Stepanakert.

Worum geht es in dem Bergkarabach-Konflikt?

Das christlich-orthodoxe Armenien und das muslimische Aserbaidschan sind seit langem verfeindet. Größter Zankapfel zwischen Eriwan und Baku ist die Enklave Bergkarabach, die zu Aserbaidschan gehört, aber von Armeniern bewohnt wird. Nach einem Krieg Anfang der 1990er Jahre hatte zunächst Armenien die Oberhand. In einem zweiten Krieg 2020 siegte das mit Geld aus dem Öl- und Gasgeschäft hochgerüstete Aserbaidschan und eroberte eigenes Territorium zurück.

In kürzeren Militäraktionen danach besetzte Baku auch etwa 150 Quadratkilometer armenisches Staatsgebiet. Das Außenministerium von Armenien verlangte in der vergangenen Woche, dass Aserbaidschan diese Gebiete räume. Baku erwiderte, dass Armenien immer noch acht aserbaidschanische Dörfer besetzt halte.

Baku blockiert seit Monaten die Verbindung der etwa 120 000 Karabach-Armenier nach Armenien. In dem Gebiet fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten.

Die Gräber von armenischen Soldaten, die im Krieg mit Aserbaidschan um die Konfliktregion Berg-Karabach gestorben sind, auf dem Militärfriedhof der Stadt.

© Foto: picture alliance/dpa | Ulf Mauder

Welche Rolle spielen die Türkei und Russland?

Aserbaidschan wird in dem Konflikt von der Türkei unterstützt, während Russland als traditionelle Schutzmacht Armeniens an Einfluss verliert. „Infolge der Ereignisse in der Ukraine haben sich die Möglichkeiten Russlands verändert“, sagte kürzlich Regierungschef Paschinjan in einem Interview mit dem US-Medium „Politico“. Sein Land wolle künftig vermeiden, von äußeren Beschützern abhängig zu sein.

(mit Material von dpa und afp)