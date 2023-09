Im Südkaukasus hat die ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan eine neue militärische Aktion gestartet, die darauf abzielt, die Region Berg-Karabach zu kontrollieren. Berg-Karabach befindet sich auf dem Gebiet Aserbaidschans, wird jedoch hauptsächlich von armenischen Bürgern bewohnt.

Offensive begonnen – Einsatz richtet sich gegen armenische Kräfte

Das Verteidigungsministerium in Baku sprach am Dienstag von einer „Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“. Die Einsätze richteten sich gegen armenische Kräfte, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. Die Türkei und Russland seien über das Vorgehen informiert worden. In Stepanakert, der Hauptstadt der zwischen beiden Ländern seit Jahrzehnten umstrittenen Region, waren nach Angaben eines AFP-Reporters Explosionen zu hören.

Sechs Tote bei Minenexplosionen

Zuvor wurden aserbaidschanischen Angaben zufolge sechs Menschen bei Minenexplosionen getötet. Aserbaidschanische Sicherheitskräfte hatten mitgeteilt, zwei Zivilisten seien auf einer Straße in Richtung der Stadt Schuscha im aserbaidschanisch kontrollierten Teil Berg-Karabachs durch eine von armenischen "Sabotagegruppen" gelegte Mine getötet worden. Vier Polizisten wurden demnach später auf dem Weg zum Explosionsort bei einer weiteren Minenexplosion getötet.

Berg-Karabach ist Zankapfel in der Region

Seit dem Zerfall der Sowjetunion besteht ein anhaltender Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach, der bereits zu zwei Kriegen in dieser Region geführt hat. Berg-Karabach ist völkerrechtlich gesehen Teil Aserbaidschans, jedoch wird das Gebiet hauptsächlich von Armeniern bewohnt. Nach einem sechs Wochen anhaltenden Konflikt im Jahr 2020, der mehr als 6500 Menschenleben forderte, wurde durch die Vermittlung Russlands ein Waffenstillstandsabkommen erreicht, welches Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang.

Seitdem haben jedoch immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan stattgefunden. In den letzten Monaten haben die Spannungen um das stark verminten Berg-Karabach erneut zugenommen.

