Ermittler der Polizei haben in Freiburg vier Männer beim Verkauf von mehr als einem Kilogramm Kokain erwischt. Die Männer im Alter von 25, 27, 31 und 35 Jahren sitzen seit vergangener Woche wegen des dringenden Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kriminalpolizei hatte die Verdächtigen einige Zeit im Blick. Details wollte der Sprecher keine nennen. Den Angaben zufolge fanden die Ermittler in der Wohnung eines Verdächtigen rund 3000 Ecstasy-Tabletten, ein Kilogramm Amphetamin sowie Bargeld.

Mitteilung der Polizei