Glosse Beim Bier hört der Spaß auf

Berlin / Günther Marx

Die Seychellen, die Malediven, die Fidschis – ganze Inselparadiese drohen im Zuge des Klimawandels im Meer zu versinken. Forscher sagen eine gigantische Armutswanderung voraus, weil große afrikanische Regionen in der Hitze verdorren und Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Angesichts dieser Szenarien tut sich auf der Welt eigentlich herzlich wenig. Gewiss, es gibt das Pariser Klimaschutzabkommen, ellenlange To-do-Listen zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes und viele, viele Programme und noch mehr Appelle zur Rettung unseres Planeten. Doch fehlt es bis heute an einer Initialzündung, die die Menschheit so richtig durchrüttelt. Wann endlich packen wir´s an?

Vielleicht aber tut sich jetzt was. Denn treffen die Berechnungen eines internationalen Wissenschaftlerteams zu, könnte der ungebremste Klimawandel die Bierpreise in die Höhe treiben, ja glatt verdoppeln.

Der Gerste nämlich bekommen die immer häufiger auftretenden Dürre- und Hitzeperioden überhaupt nicht. Der Rohstoff des Bieres wird weltweit knapp. Die Frage, ob sich der gemeine Mann – ja doch, es sind mehr betroffene Männer als Frauen – am Ende eines langen, heißen Tages noch ein kühles Blondes leisten kann, gewinnt an Brisanz. Biertrinker dieser Welt: Wenn ihr jetzt nicht aufwacht, dann seid ihr nicht zu retten.