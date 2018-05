Geisingen Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte

Geisingen / DPA

Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist beim Abbiegen auf eine Autobahnauffahrt nahe Geisingen (Kreis Tuttlingen) mit einem anderen Wagen zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der Mann habe nach links in Richtung Autobahn 81 abbiegen wollen und nicht auf ein entgegenkommendes Fahrzeug geachtet, teilte die Polizei in Tuttlingen am Sonntag mit. Der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall am Samstag demnach leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb unversehrt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 55-Jährigen in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei