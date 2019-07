Themen in diesem Artikel Angela Merkel

Katharina Wagner gibt bekannt, wer 2020 in Bayreuth den „Ring des Nibelungen“ inszeniert: Valentin Schwarz.

„Der Hügel kocht“, so hieß vor Jahren ein Buch mit Prominenten und Künstlern der Bayreuther Festspiele, die Geschichten und von Gerichten erzählten. Das geht in diesen Tagen auch ohne Herd. 35 Grad vor dem Festspielhaus, als die Fotografen am Mittwoch ihre Plätze markierten und reservierten, um anderntags den besten Blick auf Kanzlerin Angela Merkel zu erhaschen.

Eine brennende Frage aber wurde am Mittwoch quasi gelöscht: Wer inszeniert den „Ring des Nibelungen“ 2020? Festspielchefin Katharina Wagner verkündete einen Namen, den keiner auf der Liste hatte: Valentin Schwarz. Der 30-jährige Österreicher gewann 2017 beim Regiewettbewerb „Ring Award Graz“ zusammen mit Bühnenbildner Andrea Cozzi. Ihr prämiertes Konzept für Donizettis „Don Pasquale“ wird als Koproduktion am Badischen Staatstheater in Karlsruhe verwirklicht. Darmstadt, Weimar, Köln und die Staatsoperette Dresden waren und sind seine Stationen, vor allem aber sammelte Schwarz auch künstlerische Erfahrungen als Assistent von Jossi Wieler und Sergio Morabito, von Armin Petras und Kirill Serebrennikov in Stuttgart.

Und noch eine Überraschung mit baden-württembergischer Note, auch wenn es sich um einen Finnen handelt: Pietari Inkinen, der vergangenen Samstag erst das Abschlusskonzert der Ludwigsburger Schlossfestspiele dirigierte und nach fünf Jahren seinen Abschied als Chefdirigent des Festspielorchester gab, leitet nächstes Jahr im Sommer den Bayreuther “Ring“.

Katharina Wagner hält den 39-Jährigen, seit 2017 auch Chef der Deutschen Radio-Philharmonie Saarbrücken und Kaiserslautern, für einen „der begabtesten jungen Dirigenten überhaupt“. Inkinen hat durchaus Wagner-Erfahrung: In Melbourne, an der Opera Australia, hat er schon den „Ring“ aufgeführt.

In der Festspiellounge beantworteten Katharina Wagner und ihre Mitstreiter gut gelaunt noch so einige Fragen: Ja, sie werde wohl über 2021 hinaus Festspielchefin in Bayreuth bleiben, die Vertragsverhandlungen liefen gut. Und 2021 werde es eine Neuinszenierung des „Holländer“ geben, mit einer, das zumindest verriet sie, Frau am Dirigentenpult. Die Frage aber, ob im Bayreuther Festspielhaus auch mal eine Klimaanalage angeschlossen werde würde, wurde klar verneint. Das sei nicht möglich in diesem historischen Gebäude, ohne die Klangkultur zu verschlechtern.