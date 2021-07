Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt bei rund 8

in Bayern liegt bei rund 8 Vier Landkreise in Bayern haben allerdings einen Inzidenzwert von über 20 – Welche sind das?

Mit Impfanreizen und einfach zugänglichen Impfangeboten will Bayern das Corona-Impftempo erhöhen

Ministerpräsident Söder denkt daran, im Herbst Clubs und Diskos zu öffnen – zumindest für Geimpfte und Genesene

Robert Koch-Institut (RKI) die aktuellen Corona-Zahlen. Wie ist die Lage heute, am Montag, 14.07.2021, in Bayern? Jeden Tag veröffentlichen das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und dasdie aktuellen Corona-Zahlen. Wie ist die Lage heute, am, in Bayern?

Corona-Zahlen und Inzidenz laut LGL in Bayern am 14.07.2021

7-Tage-Inzidenz: 8,3

Neue Todesfälle: 2

Neuinfektionen: 295

Gesamtinfektionen: 649.337

Gesamt-Todesfälle: 15.298

Inzidenz in den Landkreisen: Karte der aktuellen Corona-Zahlen

Besonders bei den Lockerungen der Corona-Regeln sind die Inzidenzwerte der jeweiligen Landkreise nach wie vor wichtig. Sie sind maßgeblich dafür, in welcher Inzidenzstufe man sich bewegt und welche Lockerungen gelten. Hier die aktuellen Zahlen auf der Corona-Karte der Landkreise in Bayern:

RKI-Corona-Zahlen aktuell: Die Inzidenzwerte in Bayern

7,3. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet täglich die Corona-Zahlen in Bayern. Wegen Verzögerungen bei der Meldung des LGL unterscheiden sie sich. Am Montag, 12. Juli, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern laut RKI bei

Intensivstationen in Bayern: Corona-Lage der Kliniken

Das DIVI-Intensivregister gibt jeden Tag eine aktuelle Auskunft über die Auslastung der Intensivstationen der Bundesländer. Darin sieht man, wie viele Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt oder gar beatmet werden – und wie viele Intensivbetten an den Kliniken frei sind. Wie ist die Lage in Bayern heute, am Montag, 12.07.21? Hier geht es direkt zum DIVI-Intensivregister

Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern?

Maskenpflicht, Treffen, Gastronomie und Co: Welche Corona-Regeln in Bayern gelten, erfahrt in ihr in diesem Artikel: