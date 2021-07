Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt bei rund 8.

Robert Koch-Institut (RKI) die aktuellen Corona-Zahlen. Wie ist die Lage heute, am Montag, 12.07.2021, in Bayern?

Corona-Zahlen und Inzidenz laut LGL in Bayern am 12.07.2021

7-Tage-Inzidenz: 7,43

Neue Todesfälle: 1

Neuinfektionen: 90

Gesamtinfektionen: 648.976

Gesamt-Todesfälle: 15.295

RKI-Corona-Zahlen aktuell: Die Inzidenzwerte in Bayern

7,3. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet täglich die Corona-Zahlen in Bayern. Wegen Verzögerungen bei der Meldung des LGL unterscheiden sie sich. Am Montag, 12. Juli, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern laut RKI bei

Intensivstationen in Bayern: Werte der Kliniken

Das DIVI-Intensivregister gibt jeden Tag eine aktuelle Auskunft über die Auslastung der Intensivstationen der Bundesländer. Darin sieht man, wie viele Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt oder gar beatmet werden – und wie viele Intensivbetten an den Kliniken frei sind. Wie ist die Lage in Bayern heute, am Montag, 12.07.21? Hier geht es direkt zum DIVI-Intensivregister

Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern?

