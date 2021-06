Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt unter 10

in Bayern liegt unter 10 3 Landkreise weisen eine Inzidenz über 25 auf

weisen eine Inzidenz über 25 auf Bayernweit gelten bei einem Wert unter 50 einheitliche Corona-Regeln

gelten bei einem Wert unter 50 einheitliche Corona-Regeln Vier Landkreise – alle im Osten Bayerns – haben eine Inzidenz von 0

Auch in Deutschland sinken die Corona-Zahlen weiter

Robert Koch-Institut (RKI) die aktuellen Corona-Zahlen. Wie ist die Lage heute, am Freitag, 25. Juni 2021, im Freistaat Bayern? Jeden Tag veröffentlichen das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und das

Coronazahlen und Inzidenz aktuell vom LGL Bayern am Freitag, 25.06.2021

7-Tage-Inzidenz: 7,60

Neue Todesfälle: 3

Neuinfektionen: 124

Gesamtinfektionen: 647.107

Gesamt-Todesfälle: 15.233

Genesene: 628.880

RKI-Corona-Zahlen aktuell: Die Inzidenzwerte in Bayern

Neben dem LGL meldet auch das Robert Koch-Institut (RKI) täglich die Corona-Zahlen in Bayern. Sie unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von denen des LGL. Am Freitag, 25. Juni, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern laut RKI bei 7,6.

