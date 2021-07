Jeden Tag veröffentlichen das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und dasdie aktuellen Corona-Zahlen. Wie ist die Lage heute, am, in Bayern?

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet täglich die Corona-Zahlen in Bayern. Wegen Verzögerungen bei der Meldung des LGL unterscheiden sie sich. Am Donnerstag, 08. Juli, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern laut RKI bei