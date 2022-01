Freitag, 07.12.2022, erneut über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Kontaktbeschränkungen und zu Quarantänefristen in Aussicht gestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder wollen bei der Ministerpräsidentenkonferenz am, erneut über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte bereits am Wochenende Beschlüsse unter anderem zu möglichen zusätzlichenund zuin Aussicht gestellt.

Welche der aktuell in Bayern geltenden Corona-Regeln werden nach der MPK am Freitag verschärft?

geltenden werden nach der am Freitag verschärft? Welche Regeln werden neu eingeführt?

werden neu eingeführt? Die aktuellen Maßnahmen und mögliche Änderungen im Überblick.

MPK am 07.12. – Neue Corona-Regeln zu Kontakten, Quarantäne und Isolationszeit

Kontaktbeschränkungen und Quarantänefristen nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits ankündigte, könnten sich die Regeln zuundnach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz am 07.12.2022 ändern. Im Gespräch sind kürzere Zeiten insbesondere für Beschäftigte wichtiger Versorgungsbereiche, um zu viele Personalausfälle zu vermeiden. Dazu zählen etwa Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung.

Der Berliner Virologe Christian Drosten, der auch Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung ist, sagte zuletzt im Deutschlandfunk, mit einer Freitestung könne man Infizierte nach der Selbstisolationszeit durchaus auch nach weniger Tagen als bislang wieder als nicht-infektiös betrachten. Er gehe davon aus, dass es auch bei der Quarantäneregelung künftig Verkürzungen geben könne, auch wenn dann „einige wenige Fälle“ übersehen werden könnten.

Kitas in Bayern: Testpflicht für Kinder ab dem 10. Januar

In Bayern tritt am 10. Januar 2022 eine Änderung für Kindertageseinrichtungen, Heilpädagogischen Tagesstätten und Kindertagespflegestellen in Kraft. Kinder ab einem Jahr dürfen nur dorthin, wenn sie in der Einrichtung an PCR-Pooltestungen teilnehmen, ihre Eltern drei Mal wöchentlich einen Test des Kindes vorzeigen oder das negative Ergebnis per Unterschrift bestätigen.

Die aktuelle Quarantäne-Regelung in Bayern

Aktuell gilt in Deutschland grundsätzlich: Bei engem Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person soll man für zehn Tage in häusliche Quarantäne. Diese kann mit einem negativen Antigen-Schnelltest auf sieben Tage verkürzt werden, mit einem negativen PCR-Test auf fünf Tage. Die Entscheidung über die Quarantäne liegt beim zuständigen Gesundheitsamt. Zu unterscheiden ist davon die Isolierung: Wer infiziert ist, soll 14 Tage nach Symptombeginn in Isolierung - vollständig Geimpfte fünf Tage, wenn sie danach symptomfrei und negativ PCR-getestet sind.

Kontaktbeschränkungen und private Feiern: Diese Regeln gelten aktuell in Bayern

Seit dem 28. Dezember 2021 gilt in Bayern die Regel, dass sich im Rahmen privater Zusammenkünfte nur noch maximal zehn Geimpfte und Genesene privat treffen dürfen. Ist auch nur eine ungeimpfte Person dabei, gelten strengere Kontaktregeln. In diesem Fall dürfen sich Angehörige eines Haushaltes mit höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Haushaltes treffen. Ausgenommen sind bei der Zählung Kinder unter 14 Jahren. Lebenspartner gelten als ein Haushalt, auch wenn sie nicht zusammen wohnen.

Gefahr für die Infrastruktur durch Omikron Kommt die Sieben-Tage-Quarantäne? Berlin

2G, Sperrstunde und Personenobergrenze: Regeln für die Gastronomie in Bayern

Aktuell gilt sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen der Restaurants und Cafés in Bayern die 2G-Regel. Ausschließlich Geimpfte und Genesene haben Zutritt. In der Gastronomie dürfen sich zudem auch mehr Personen treffen, solange es sich nicht um eine geschlossene Gesellschaft handelt. Kinder unter 14 sind von der 2G-Regel ausgenommen. Außerdem gilt eine Sperrstunde von 22 Uhr bis 5 Uhr.

2G-Plus in Bayern: Keine Testpflicht für Menschen mit Booster-Impfung

Die zusätzliche Testpflicht bei Corona-Zugangsregeln im Sinne von 2G+ fällt in Bayern für Menschen mit Booster-Impfung weg. Menschen die geboostert wurden, müssen lediglich in Kliniken, sowie Alten- und Pflegeheimen einen zusätzlichen Test vorlegen. Die Voraussetzung ist, dass die Booster-Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. 2G-Plus gilt für:

Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkeiten

Sportstätten wie Fitnessstudios und Boulderhallen

den Kulturbereich mit Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos, Museen, Messen, Tagungen, Kongressen, Ausstellungen, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten

Freizeiteinrichtungen wie Bädern, Thermen, Saunen, Solarien, Seilbahnen und Ausflugsschiffen, Führungen, Schauhöhlen und Besucherbergwerken, Freizeitparks, Indoorspielplätzen, Spielhallen und -banken, Wettannahmestellen und den touristischen Bahn- und Reisebusverkehr

Einzelhandel in Bayern: Ausnahmen von der 2G-Regel

Auch im Einzelhandel in Bayern gilt die 2G-Regel. Geschäfte des täglichen Bedarfs bilden hier eine Ausnahme. Das sind:

Lebensmittelhandel (Supermärkte)

Getränkemärkte

Drogerien

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Spielzeugläden

Schuhgeschäfte

Apotheken

Sanitätshäuser

Optiker und Hörakustiker

Tankstellen

Zeitungskioske

Post

Buchhandlungen

Blumenläden

Tier- und Futtermittelmärkte

Baumärkte

Gartenmärkte

Großhandel

Sport und Kultur in Bayern: Diese Regeln gelten für Veranstaltungen

Für große überregionale Sport- und Kulturveranstaltungen sowie vergleichbaren Veranstaltungen sind in Bayern aktuell keine Zuschauer zugelassen.