Jeden Tag veröffentlichen das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und das Robert Koch-Institut (RKI) die aktuellen Corona-Zahlen. Wie ist die Lage heute, am Donnerstag, 24. Juni 2021, im Freistaat Bayern?

Coronazahlen und Inzidenz aktuell vom LGL Bayern am Donnerstag, 24.06.2021

7-Tage-Inzidenz: 7,99

Neue Todesfälle: 45

Neuinfektionen: 155

Gesamtinfektionen: 646.983

Gesamt-Todesfälle: 15.230

Genesene: 628.520

RKI-Corona-Zahlen aktuell: Die Inzidenzwerte in Bayern

Neben dem LGL meldet auch das Robert Koch-Institut (RKI) täglich die Corona-Zahlen in Bayern. Sie unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von denen des LGL. Am Donnerstag, 24. Juni, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern laut RKI bei 7,9.

Inzidenz in Bayern nach Landkreisen heute – mit Karte

Intensivstationen in Bayern: Werte der Kliniken