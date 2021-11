In Bayern werden die Corona-Regeln verschärft

Hintergrund die strengeren Maßnahmen sind die seit Tagen extrem steigenden Infektions- und Todeszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus

sind die seit Tagen extrem steigenden Infektions- und Todeszahlen im Zusammenhang mit dem Das Robert Koch-Institut ( RKI ) meldete am Freitagmorgen 13.197 neue Covid-19-Fälle im Freistaat – das ist mehr als ein Viertel der insgesamt 48.640 Neuinfektionen in Deutschland

) meldete am Freitagmorgen 13.197 neue Covid-19-Fälle im Freistaat – das ist mehr als ein Viertel der insgesamt 48.640 Neuinfektionen in Deutschland Fast jeder Dritte der bundesweit 191 Corona-Toten kam somit aus Bayern

Doch welche Konsequenzen hat das für die Anwendung der 2G-Regel? Das ist aktuell für Gastronomie und Hotels geplant

2G-Regel Bayern in Gastronomie und Hotels ab Dienstag?

Wegen der völlig außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie soll in Bayern in der kommenden Woche flächendeckend die 2G-Regel in Kraft treten. Für Ungeimpfte gelten dann Zugangsbeschränkungen für die Gastronomie und die Hotellerie, wie die Deutsche Presse-Agentur in München am Freitag aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr. Frühestmöglicher Termin für die Einführung wäre demnach der Dienstag, die genauen Details sollen aber erst auf der Klausur der Staatsregierung am Wochenende beschlossen werden.

Keine 2G-Regel für Friseure und Co. in Bayern geplant

Körpernahe Dienstleistungen - also etwa Friseure und Fußpflege - sollen von der strengeren Auflage ausgenommen bleiben. Ungeimpfte könnten hier weiterhin mit einem negativen Testergebnis Termine vereinbaren.

Söder zur 2G in Deutschland und 2G plus in Clubs