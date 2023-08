Bei der Urlaubsplanung für das Jahr 2024 lohnt es sich, die Termine für die Ferien , Feiertage und Brückentage 2024 zu beachten. Wann sind in Bayern 2024 Schulferien ?

Wann sind Schulferien in Bayern 2024? Der Ferienkalender im Überblick

Faschingsferien 2024: 12.02. - 16.02.2024

Osterferien 2024: 25.03. - 06.04.2024

Pfingstferien 2024: 21.05. - 01.06.2024

Sommerferien 2024: 29.07. - 09.09.2024

Herbstferien 2024: 28.10. - 30.10.2024

Weihnachtsferien 2024: 23.12. - 03.01.2025

Gesetzliche Feiertage in Bayern 2024

Feiertage liegen oft praktisch, um ein verlängertes Wochenende zu planen. Und manche sind konfessionsabhängig, sodass es teilweise reicht, ohne Trubel im angrenzenden Bundesland einen Kurzurlaub zu verbringen – wo kein Feiertag ist. Hier der Überblick:

Neujahr : Montag, 01.01.2024

Heilige Drei Könige : Samstag, 06.01.2024. Außer in Baden-Württemberg nur in Bayern und Sachsen-Anhalt frei!

Karfreitag : 29.03.2024

Ostermontag : 01.04.2024

Tag der Arbeit : Mittwoch, 01.05.2024

Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 09.05.2024

Pfingstmontag : 20.05.2024

: 20.05.2024 Fronleichnam : Donnerstag, 30.05.2024. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland frei!

Mariä Himmelfahrt : Donnerstag, 15.08.2024

Tag der Deutschen Einheit : Donnerstag, 03.10.2024

: Donnerstag, 03.10.2024 Allerheiligen : Freitag, 01.11.2024. Nur in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland frei!

Allerheiligen : Freitag, 01.11.2024. Nur in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland frei!
1. Weihnachtstag : Mittwoch, 25.12.2024

: Mittwoch, 25.12.2024 2. Weihnachtstag: Donnerstag, 26.12.2024

Brückentage 2024 in Bayern: Verlängertes Wochenende ohne Feiertag möglich

Oft liegen Feiertage an Dienstagen oder Donnerstagen – dann sind die Tage davor oder danach oft frei. Dann ist das Wochenende gleich doppelt so lang. Welche Brückentage 2024 wann liegen, hier in der Übersicht.

Ostern : Keine Brückentage, dafür zwei Feiertage in zwei aufeinanderfolgenden Wochen, durch die beiden Feiertage Karfreitag (29.03.2024) und Ostermontag (01.04.2024) kann man 16 freie Tage mit nur acht Urlaubstagen bekommen.

Christi Himmelfahrt ist immer an einem Donnerstag. 2024 ist deshalb am 09.05. frei. Der Freitag, 10.05. ist also ein Brückentag.

ist immer an einem Donnerstag. 2024 ist deshalb am 09.05. frei. Der Freitag, 10.05. ist also ein Brückentag. Pfingsten : Durch den Pfingstmontag (20.05.2024) kann man neun freie Tage mit nur vier Urlaubstagen herausholen.

Fronleichnam : Donnerstag, 30.05.2024 ist frei. Der Brückentag am Freitag, 31.05.2024 bietet sich also an, um ein verlängertes Wochenende zu planen, zum Beispiel in einem Bundesland, wo an diesen Tagen kein Feiertag ist.

Mariä Himmelfahrt : Mariä Himmelfahrt fällt 2024 auf den Donnerstag, 15.08. Mit nur einem Urlaubstag am Freitag, 16.08. hat man somit ein langes Wochenende.

: Mariä Himmelfahrt fällt 2024 auf den Donnerstag, 15.08. Mit nur einem Urlaubstag am Freitag, 16.08. hat man somit ein langes Wochenende. Tag der deutschen Einheit, Donnerstag, 03.10.2024: Mit nur einem Urlaubstag am Freitag gibt es ein schönes langes Wochenende.

Ferien und Feiertage in Deutschland 2024:

