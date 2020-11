Baumaschinen im Wert von rund 10 000 Euro sind im Laufe des Wochenendes in Reichenbach (Kreis Esslingen) von Unbekannten geklaut worden. Die Geräte waren auf einem Anhänger verstaut, der in einer Firmenzufahrt abgestellt worden war. Die Täter sollen das Diebesgut auf einen Lastwagen umgeladen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.