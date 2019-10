Arbeiten an der Südbahn sorgen noch bis Mitte Dezember für Einschränkungen im Zugverkehr. Zwischen dem 4. November und dem 19. Dezember finden Bauarbeiten auf der Strecke von Biberach bis Aulendorf (Kreis Ravensburg) statt. Die Deutsche Bahn richtet hier einen Schienenersatzverkehr ein. Auch zwischen Ulm und Laupheim (Kreis Biberach) müssen Bahnreisende derzeit noch den Schienenersatzverkehr nutzen. Die Arbeiten werden aber wie geplant am 3. November abgeschlossen, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte.

Pressemitteilung Deutsche Bahn