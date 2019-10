Der Bau der Regionalstadtbahn Neckar-Alb hat begonnen. In Tübingen und Reutlingen soll ein straßenbahnähnliches Verkehrsnetz entstehen, das mit dem Eisenbahnnetz der Umgebung verbunden wird. Bestehende Schienenstrecken sollen modernisiert werden. Schätzungen zufolge fallen Gesamtkosten von rund 900 Millionen Euro an.

Das Projekt sei beispielhaft für eine notwendige Verkehrswende im ganzen Land, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag beim Spatenstich in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen). Im ersten von drei Bauabschnitten soll die Ermstalbahn, die Metzingen mit Bad Urach verbindet, elektrifiziert werden. Bestehende Bahnsteige werden verlängert. Zudem wird in Dettingen ein Kreuzungsbahnhof gebaut.

Ermstalbahn