Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger und Tennsi-Ass Ana Ivanović freuen sich über Familien-Zuwachs: Die Familie ist nun zu viert.

Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger und Tennisspielerin Ana Ivanović sind zum zweiten Mal Eltern geworden: Über seinen Instagram-Kanal verkündete Schweinsteiger am Freitag, 30. August, die Geburt seines Sohnes. Einen Namen nannte das paar noch nicht. Es ist das zweite Kind des Paares. Im März 2018 kam der erste Sohn zur Welt.

Schweinsteiger und Ivanovic sind seit 2014 ein Paar, im Sommer 2016 heirateten sie in Venedig. Derzeit lebt die Familie in Chicago, wo Schweinsteiger beim Club Chicago Fire unter Vertrag steht. Die aus Serbien stammende Ivanovic, früher Nummer eins der Tennis-Damen, hatte im Dezember 2016 nach mehreren Verletzungen ihre Karriere beendet und begleitete ihren Mann in die USA.

Der FC Bayern München - Schweinsteigers Ex-Club - sendete am Freitag bereits Glückwünsche: „Alles Gute, Basti & Familie“, schrieb der Verein bei Twitter - und postete dazu den Hashtag #MiaSanFamily.

