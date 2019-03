Barbara Millicent Roberts feiert ihren 60. Geburtstag. Ein Alter, das man der Schönheit mit der makellosen Haut, den langen Beinen und der Wespentaille nicht ansieht. Das mag daran liegen, dass es sich bei der Blondine um eine 29 Zentimeter große Plastikpuppe handelt, die unter ihrem Spitznamen weltberühmt ist: Barbie.

Im Jahr 1959 wurde sie von Ruth und Elliot Handler, Gründer der Spielzeugfirma Mattel, auf einer Spielwarenmesse in New York vorgestellt. Ihr erstes Outfit: ein schwarz-weiß gestreifter Badeanzug. Seitdem hat das Anziehpüppchen in den Kinderzimmern der Welt zahlreiche begeisterte Fans gefunden – und mindestens genauso viele Kritiker.

Gefährliches Schönheitsideal

Astronautin, Ingenieurin, Chirurgin: Über 200 Jobs hat Barbie bisher gehabt und sogar als US-Präsidentin kandidiert. Mit ihrem Freund Ken führt sie eine On-Off-Beziehung, für Kinder scheint kein Platz zu sein. Barbie – eine emanzipierte Powerfrau? „Dass Barbie ins All fliegt, ist natürlich lobenswert – auch wenn es mit Schminke und Nagellack etwas unrealistisch ist“, sagt die Genderforscherin Stevie Schmiedel. Meist habe Barbie jedoch einen Beruf und das sei der des Models: „Ein typisches Beispiel für Gender-Marketing.“

Schmiedel ist Geschäftsführerin von Pinkstinks Deutschland – einer Ini­tiative, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. An der Puppe stört die Wissenschaftlerin am meisten deren ewiges Dauerlächeln: „Uns Frauen wird damit gesagt: Seid immer freundlich, seid immer nett und schlagt bloß nicht mit der Faust auf den Tisch.“

Ein überholtes Frauenbild? Nein, findet Schmiedel. „Auf Instagram können wir sehen, dass viele junge Mädchen diesem Ideal einer Barbie entsprechen wollen.“ Aber: „Es wäre schön, wenn wir bereits weiter wären.“ Ihr Wunsch an den Hersteller Mattel: „Die Firma sollte den Mut haben, ein neues Bild zu schaffen.“ Viele andere Unternehmen seien hier schon um einiges weiter.

Geht es um Barbie, dann schlagen jedoch nicht nur Feministen Alarm. Die überschlanke Puppe, so die Meinung von Ernährungsexperten und Psychologen, könne das Körperbild von Kindern bereits im frühen Alter beeinflussen. Mögliche Folgen: Essstörung und Magersucht. In einer Studie ließen australische Forscherinnen Mädchen zwischen fünf und acht Jahren mit Barbie-Puppen spielen. Das Ergebnis: Dünn zu sein, war für diese anschließend ein Schönheitsideal.

Was den kleinen Studienteilnehmerinnen vermutlich nicht bewusst war: Mit ihren umgerechnet utopischen Körpermaßen von 99-46-84 hätte Barbie im wahren Leben tatsächlich keine großen Überlebenschancen. Im Unterleib ist laut Wissenschaftlern nicht einmal genügend Platz für alle lebenswichtigen Organe.

Barbie bekommt Kurven

Trotz aller Kritik: Bei Kindern und Eltern scheint die Barbie auch nach wie vor beliebt zu sein. Jede Minute werden laut Mattel über 100 Puppen verkauft – und das in mehr als 150 Ländern. Das Erfolgsrezept? „Barbie hat bereits bei ihrer Vorstellung vor 60 Jahren für Furore gesorgt. Seitdem ist sie einfach immer mit der Zeit gegangen“, sagt Unternehmenssprecherin Anne Polsak. Zum Weltfrauentag im vergangenen Jahr erschienen berühmte Frauen als Barbie, so unter anderem die Pilotin Amelia Earhart und die Malerin Frida Kahlo. „Unsere Botschaft an die Mädchen, die mit Barbie spielen, lautet: Du kannst alles werden“, sagt Polsak.

Auch zum Jubiläum gibt es wieder inspirierende Frauen in Puppenform. Mit dabei: Die ehemalige Bahnradsportlerin Kristina Vogel, die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt.

2016 hat Mattel übrigens auf die Vorwürfe der Experten mit einer Erweiterung seines Portfolios reagiert: Die Puppe existiert seitdem auch groß, klein und kurvig. Vielleicht darf sich Barbie zur Feier des Tages heute ja doch ein Stück Geburtstagskuchen gönnen.