Wegen eines teilweise entgleisten Zuges ist der Bahnverkehr rund um Horb am Neckar am Donnerstagabend unterbrochen worden. Reisende in und aus Richtung Stuttgart, Tübingen, Pforzheim und Rottweil mussten sich auf Behinderungen einstellen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Drei Wagen eines IC-Zuges waren demnach am Abend kurz vor dem Bahnhof Horb aus den Schienen gesprungen. Verletzte gab es nicht, die rund 100 Reisenden des Zuges mussten eine gute Stunde am Unfallort ausharren, bevor sie mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht wurden. Zwischen den Haltestellen Sulz und Herrenberg sowie Horb und Pforzheim wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Wie lange die Streckenabschnitte in Richtung Stuttgart, Tübingen, Pforzheim und Rottweil gesperrt bleiben, war noch unklar. Die Deutsche Bahn rechnete damit, dass im Fernverkehr in der Nacht zu Freitag eine IC-Verbindung zwischen Rottweil und Stuttgart betroffen sein könnte. Ob die Züge am Freitag wieder fahren, war am Abend noch nicht absehbar.