Pendler, Zug-Reisende und Urlauber müssen sich erneut auf weitreichende Einschränkungen im bundesweiten Bahnverkehr einstellen, denn die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Neben Warnstreiks drohen sogar unbefristete Streiks – und das zum Beginn der Sommerferien. Das hat weitreichende Folgen für alle, die jetzt mit der Bahn in den Urlaub fahren wollen.

Nach monatelangem Ringen um einen Tarifvertrag sah es zunächst so aus, wie wenn sich die Konfliktparteien bald einigen könnten. Doch jetzt hat die EVG die Verhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über unbefristete Streiks angekündigt. Doch auch schon vorher drohen Warnstreiks.

Wird der eigene Zug bestreikt, dann sollte man sich zunächst auf das Angebot der Deutschen Bahn konzentrieren. Denn im Falle von Zugverspätungen und -ausfällen können alternative Züge genutzt werden.

Bei regulären Nahverkehrstickets gilt folgende Regelung: Falls der gebuchte Zug das Ziel mit einer Verspätung von mehr als 20 Minuten erreicht, können Fahrgäste einen nicht-reservierungspflichtigen Zug im Fernverkehr nutzen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Regelung nicht für "stark ermäßigte" Tickets wie das Deutschlandticket, Länder-Tickets oder Schönes-Wochenende-Tickets gilt.

In der Vergangenheit hat die Deutsche Bahn im Nahverkehr bereitsvon größeren Bahnhöfen für ihre Passagiere organisiert. In solchen Fällen suchen Bahnmitarbeiter nach Mitreisenden mit identischen Fahrtzielen, um die Taxis voll auszulasten. Es ist jedoch zu beachten, dass es Einschränkungen gibt, wenn Sie eigenständig nach einem Taxi suchen. Nicht jede Taxirechnung muss anschließend von der Eisenbahngesellschaft übernommen werden.

Es ist auch möglich, dass das Eisenbahnunternehmen an einigen Bahnhöfen Sammelbeförderungen mit Fernbussen organisiert.

Wenn Sie an einem Streiktag auf Ihr eigenes Auto umsteigen, müssen Sie beachten, dass das Bahnunternehmen Ihnen keine Kosten erstattet, die durch die Nutzung eines Autos entstehen.

Nach einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) führen Streiks bei der Bahn zu mehr Gästen bei. Sie gelten als echte Alternative, sollte auf der Schiene mal wieder nichts gehen. Anbieter wie etwa Flixbus haben ein gut ausgebautes Netz aus Fahrten in fast alle Regionen in Deutschland. Allerdings sind die Busse meist langsamer als die Bahn, weshalb man mit längeren Fahrzeiten rechnen muss.

Wird auf der Schiene wieder mal gestreikt, kann man sich auch ein. Verschiedene Anbieter in Internet bieten Autos zur Vermietung an. Falls man einhat, kann man natürlich auch selbst fahren. Sowohl mit einem Mietwagen als auch mit dem eigenen Auto kann man sich nämlich sicher sein, dass man definitiv an sein Ziel kommt. Doch für beides gilt: wird auf der Schiene gestreikt, so ist laut ADAC auch auf den Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Autofahrer sollten deshalb mit verlängerten Fahrzeiten vor allem während des Berufsverkehrs am Morgen und am Abend einplanen. Hier gibt es die aktuelle Verkehrslage