Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn haben sich beide Parteien auf einen Zeitplan für das vereinbarte Schlichtungsverfahren geeinigt. Gemäß der Mitteilung des staatlichen Konzerns und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird dieses Verfahren am heutigen Montag, den 17. Juli beginnen und vorerst bis zum 31. Juli gehen. Als Schlichter wurden die Arbeitsrechtlerin und ehemalige Landespolitikerin Heide Pfarr (SPD) sowie der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) benannt, um zu vermitteln.

Mögliche Annäherung: Schlichtungsverfahren zwischen EVG und Bahn

Ursprünglich hatten sich beide Seiten auf die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens verständigt, die Tarifverhandlungen waren zuvor gescheitert. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte daraufhin eine Urabstimmung angekündigt. Pläne für einen weiteren Warnstreik sagte die Gewerkschaft nach dem Schlichtungsvorschlag der Bahn aber wieder ab.

Heide Pfarr (78), von der EVG als Schlichterin benannt, war viele Jahre lang Direktorin des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in Düsseldorf und Mitglied der Geschäftsführung der Hans-Böckler-Stiftung. Sie hatte auch einige Monate als SPD-Senatorin in Berlin und Anfang der 90er Jahre für kurze Zeit als Arbeitsministerin in Hessen fungiert.

Thomas de Maizière war unter der ehemaligen Bundeskanzlerin war unter der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Bundesinnenminister und Verteidigungsminister. Zuvor hatte er bereits mehrere Ministerposten in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen inne. Zuletzt trat der 69-jährige CDU-Politiker als Präsident des Evangelischen Kirchentags 2023 in Erscheinung.

Wie lange ist die Streikgefahr jetzt gebannt?

Die Frage, die sich jetzt allen Bahnreisenden und vor allem Urlauber während der Sommerferien stellt: wie lange ist man jetzt vor Streiks bei der Bahn sicher?

„Vor und während der Schlichtung gilt die Friedenspflicht“, hieß es zuletzt von EVG und Bahn. Das Schlichtungsverfahren soll vom 17. bis zum 31. Juli stattfinden. Das heißt, dass es zumindest bis Ende Juli keine Warnstreiks mehr geben wird.

Das Schlichtungsverfahren im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beginnt am 17. Juli 2023. In dem bis zum 31. Juli angesetzten Verfahren sollen die Arbeitsrechtlerin Pfarr und der frühere Bundesinnenminister de Maizière schlichten, wie beide Seiten mitteilten.

© Foto: Peter Kneffel/dpa

Sind nach der Schlichtung wieder Streiks möglich?

Aber wie sieht es mit der Streikgefahr nach der Schlichtung, also Anfang August aus? Nach Abschluss der Schlichtung beabsichtigt die EVG, ihre Mitglieder mittels einer Urabstimmung über das Ergebnis abstimmen zu lassen. Dabei sollen sie entscheiden, ob unbefristete Streiks stattfinden sollen oder nicht. „Die EVG hat zugesichert, auch während der anschließenden Urabstimmung keine Streiks durchzuführen“, hieß es. Die Urabstimmung dauert vier Wochen, also etwa bis Ende August.

Wie stehen die Erfolgschancen der Schlichtung?

Das lässt sich vorher nicht sagen, aber im Allgemeinen kann die Schlichtung als ein Zeichen der Annäherung und des gemeinsamen Willens zur Lösungsfindung betrachtet werden. Es gab jedoch bereits Fälle, in denen Schlichtungen bei der Bahn gescheitert sind, zuletzt gegen Ende 2020. Zu dieser Zeit versuchte der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD), erfolglos zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu vermitteln. Erst im September 2021 stimmten beide Seiten einem Tarifvertrag bis Oktober 2023 zu - ohne Schlichtung. Allerdings wurden damals Vermittlungsversuche zwischen den Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU) unternommen.

Auch GDL will verhandeln: Droht eine Streik-Welle im Herbst?

Neben der EVG wird im Herbst auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihre Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn aufnehmen. Sie gilt als sehr streikbereit und setzte in den vergangenen Jahren auf eine harte Verhandlungsführung und viele Arbeitsniederlegungen.