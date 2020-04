Ein Materialschaden soll den Rohrbruch verursacht haben, der am Montag einen größeren Teil einer wichtigen Straße vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof unter Wasser gesetzt hat. Die Leitung sei repariert worden, sagte ein Sprecher von Netze BW am Dienstag. Allerdings sei die Straße auf der Seite zum Hauptbahnhof erheblich beschädigt worden. Sie muss auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern erneuert werden. „Diese Reparatur und damit auch die Sperrung wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen andauern“, sagte der Sprecher. Nach Angaben der Stadt sind drei der vier Spuren in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.