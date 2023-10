Mit ihrem neuen Fahrplan baut die Deutsche Bahn im Dezember ihr Angebot deutlich aus und will so mehr Fahrgäste auf die Schiene holen. Tickets für die neuen Verbindungen gibt es ab Mittwoch, den 11.10.2023 zu kaufen – doch steigen damit wieder einmal die Preise. Wer folgende Tipps beachtet, kann Weihnachten trotzdem günstig in die Heimat fahren.

Teurere Flextickets und keine Änderungen beim Sparpreis

Mit dem neuen Fahrplan hebt die Bahn ihre Preise für Flextickets im Fernverkehr um durchschnittlich 4,9 Prozent an. Auch Bahncard-Rabattkarten und Streckenzeitkarten würden im Schnitt 4,9 Prozent teurer. Diesen Schritt begründete das Unternehmen mit steigenden Kosten.

Mit diesen Tipps können sie zum Schnäppchenpreis an Weihnachten Bahn fahren

Die Preiserhöhungen mit dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn sind natürlich schlechte Nachrichten für alle Bahnreisenden. Insbesondere an Weihnachten sind viele Reisenden auf die Bahn angewiesen. Doch mit ein paar Tipps können Sie dennoch günstige Preise finden:

Tipp 1: Frühzeitig buchen!

Die Preisanpassungen im Zuge des Fahrplanwechsels werden erst zum Stichtag wirksam, der für den Winterfahrplan 2023/2024 auf den 10. Dezember fällt. Alle Buchungen, einschließlich solcher für Reisen nach dem genannten Stichtag, bis dahin zu den bisherigen Konditionen getätigt werden können.

Laut Bahn sollen Frühbucher in Zukunft auch beim Flexticket von günstigeren Preisen profitieren. Das war bisher nur bei Sparangeboten der Fall.

Tipp 2: Supersparpreis-Tickets suchen!

Die Preiserhöhungen betreffen nicht die Bahncard 50 und auch nicht die Einstiegspreise bei Supersparpreisen und Sparpreisen. Diese gibt es weiterhin für 17,90 Euro bzw. 21,90 Euro

Doch Achtung: Die Verfügbarkeit von Spartickets hängt in der Regel stark von der Auslastung und der Nachfrage für die gewünschte Strecke an Ihrem Reisetag ab. Wenn viele Reisende Tickets kaufen, steigen die Preise in der Regel schneller. Dies ist besonders an Tagen mit hoher Reisetätigkeit, wie Freitag und Sonntag, sowie zu beliebten Reisezeiten wie rund um die Weihnachtszeit der Fall. Darum schnell zuschlagen, wenn sie einen günstigen Preis gefunden haben.

Tipp 3: Aktionszeitraum für Supersparpreis!

Mit der Supersparpreis Aktion (buchbar vom 19. September bis 31. März 2024) kann man laut Deutscher Bahn auf kurzen Strecken schon ab 9,90 Euro reisen – jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Tipp 4: Wer 65 Jahr alt ist, kann sich freuen!

Bahnfahrende ab 65 Jahren können sich über ein dauerhaftes Angebot freuen: im Super Sparpreis Senioren sollen Tickets ab 15,90 Euro zu haben sein, im Sparpreis kosten sie ab 19,90 Euro.

Tipp 5: Bestpreis Suche in der App oder auf der Website

Um potenziell günstigere Randzeiten-Züge zu entdecken, empfiehlt sich die Nutzung der Bestpreis-Suchfunktion in der App oder auf der Webseite der Bahn. Diese zeigt oft automatisch preiswerte Alternativen an.

Es kann ebenfalls von Vorteil sein, bei den Suchkriterien das Häkchen bei „Schnellste Verbindungen anzeigen“ zu deaktivieren. Oftmals sind Verbindungen mit etwas längeren Reisezeiten preiswerter.

Andere Anbieter beachten

Sollten Sie trotz der Tipps keine günstigen Angebote bei der Deutschen Bahn finden, sollten Sie andere Anbieter in Betracht ziehen. Denn sowohl auf der Schiene oder auf der Straße gibt es Alternativen (z. B. Fernbusse). Ein Preisvergleich lohnt hier in jedem Fall.

(mit Material von dpa)