Pendler und Reisende müssen sich bald erneut auf weitreichende Einschränkungen im bundesweiten Bahnverkehr einstellen, denn der Konflikt im Tarifstreit zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn verschärft sich erneut. Am Dienstagabend wies die EVG das neueste Angebot des Unternehmens als "unzureichend" zurück. Die Bahn lehnte daraufhin weitere Verhandlungen vorerst ab. Die Gewerkschaft hat nun weitere Warnstreiks angekündigt.

Wann wird es wieder zu Streiks bei der Bahn kommen?

Das genaue Datum einer Aktion vonseiten der EVG steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Doch es wird wahrscheinlich bald so weit sein: "Kurzfristig wird es mit Sicherheit noch einmal einen Warnstreik geben", sagte die EVG-Ko-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay am Mittwoch. Dies werde nun vorbereitet, die Ankündigung werde in den kommenden Tagen folgen.

Bis einschließlich kommendes Wochenende sind Streiks unwahrscheinlich. Zum einen, weil sich die EVG erst in ihren Gremien, etwa der Tarifkommission oder dem Parteivorstand, abstimmen will, zum anderen, weil sich am kommenden Wochenende das Zugunglück von Eschede zum 25. Mal jährt.

Bereits Anfang nächster Woche könnte es aber so weit sein. Ko-Verhandlungsführer Kristian Loroch sagte, dass es frühestens am Montag zu einem Streik kommen könnte.

Wo wird überall gestreikt?

Auch diese Frage ließ die EVG bislang unbeantwortet. Die bisherigen Aktionen der Gewerkschaft ließ allerdings bundesweit Züge stillstehen.

Wird es diesmal zu unbefristeten Streiks kommen?

Laut Ingenschay wird der nächste Arbeitskampf voraussichtlich erneut in Form eines Warnstreiks stattfinden. Dennoch schließt die Tarifvorständin nicht aus, dass später eine Urabstimmung über mögliche unbefristete Streiks stattfinden könnte. Sie betonte, dass dies eine Option sei, die innerhalb der Organisation diskutiert werde. Allerdings gäbe es noch keinen konkreten Plan dafür.

EVG: Wesentliche Forderungen nicht erfüllt

"Wesentliche Punkte unserer Forderungen sind weiterhin nicht erfüllt", erklärte EVG-Ko-Verhandlungsführer Kristian Loroch. "Die DB AG ist dringend aufgefordert, ihr Angebot umgehend neu auszurichten." Er forderte die Bahn auf, am besten noch am Mittwoch "mit uns weiter zu verhandeln". Der aktuelle Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, sei sozial ungerecht, erklärte Loroch die Entscheidung der Gewerkschaft. Die geplante prozentuale Staffelung benachteiligt "gerade die unteren Lohngruppen, für die wir diesmal deutlich mehr herausholen wollen".

Am Donnerstag hatte die Bahn Lohnerhöhungen von zwölf Prozent für niedrigere Einkommen, zehn Prozent für mittlere Einkommen und acht Prozent für höhere Einkommen sowie einen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 2850 Euro vorgeschlagen. Die EVG hingegen hatte eine zwölfprozentige Erhöhung für alle gefordert, insbesondere aber mindestens 650 Euro mehr. Dies würde für die niedrigeren Einkommen eine prozentual betrachtet deutlich höhere Gehaltssteigerung bedeuten.

In dem Schreiben, in dem die Gewerkschaft der Bahn die Ablehnung des Angebots mitteilte und das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, verweisen Loroch und die Ko-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay insbesondere auf die fehlende Mindesterhöhung im DB-Angebot. Darüber hinaus kritisieren sie die vorgeschlagene Laufzeit von 24 Monaten. Zuvor hatte die Bahn 27 Monate vorgeschlagen, während die EVG jedoch eine Laufzeit von zwölf Monaten fordert.

Leere Bahnsteige wie hier in einem U-Bahnbahnhof am Münchner Hauptbahnhof könnten bald wieder vorkommen.

© Foto: Felix Hörhager/dpa

Bahn: vorerst keine weiteren Verhandlungen

DB-Personalvorstand Martin Seiler schloss weitere Verhandlungen mit der EVG vorerst aus. "Das ist im Moment sinnlos, weil die EVG sich keinen Millimeter bewegt", erklärte er in der Nacht. Die pauschale Ablehnung des dritten, nochmal stark verbesserten DB-Angebots sei "nicht nachvollziehbar".

Seiler kritisierte, dass die EVG kein Entgegenkommen zeige und keine Lösungsvorschläge mache, sondern stur an ihren ursprünglichen Forderungen festhalte. Dadurch bringe sie alle Beteiligten in eine schwierige Situation, da die Beschäftigten vorerst keine Lohnerhöhung erhalten und die Reisenden mit einer ungelösten Situation konfrontiert seien. Die Bahn beabsichtige nun, die Gesamtsituation umfassend zu bewerten und in den entsprechenden Gremien über weitere Schritte zu beraten, kündigte er an.

Loroch betonte, dass Verhandlungen im Interesse der Bahn liegen sollten, da, solange sie am Verhandlungstisch säßen, kein Streik stattfinden würde. Die EVG hatte bereits zweimal zu Streiks im laufenden Tarifstreit aufgerufen. Mitte Mai rief sie zu einem 50-stündigen Warnstreik auf, der nach einer erzielten Vereinbarung vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main vorerst ausgesetzt wurde. Anschließend begannen beide Seiten erneut Verhandlungen.

(mit Material von afp und dpa)