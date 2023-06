Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat heute um 14 Uhr in Berlin bei einer Pressekonferenz über ihre zukünftigen Maßnahmen im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn informiert – und eine Urabstimmung über unbefristete Streiks angekündigt. Die Tarifkommission der Gewerkschaft hatte am Vorabend die Verhandlungen mit der Bahn für gescheitert. Erklärt. Auf Bahnreisende kommen nun schwierige Tage und Wochen zu.

Bundesvorstand der EVG gibt Urabstimmung über unbefristete Streiks bekannt

Der Bundesvorstand der EVG teilt die Einschätzung der Zentralen Tarifkommission, die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert zu erklären. Einen entsprechenden Beschluss fasste das nach dem Gewerkschaftstag beschlusshöchste Gremium am Donnerstagvormittag in Berlin einstimmig.

„Wir haben in den schwierigen Verhandlungen mit der DB AG zahlreiche Kompromisslinien aufgezeigt und Ähnliches vom Arbeitgeber erwartet. Nach Auffassung der Kolleginnen und Kollegen kam da zu wenig“, machte der Vorsitzende der EVG, Martin Burkert, nach der Sitzung des Bundesvorstandes deutlich. Insbesondere in der Frage der Lohnerhöhung gab es unüberbrückbare Differenzen. „Angesichts der immer noch hohen Inflation erwarten die Beschäftigten umgehend eine möglichst kräftige Lohnerhöhung. Die DB AG wollte aber in einem ersten Schritt nicht mehr als 200 Euro mehr zahlen und das auch erst im Dezember. Das ist zu wenig und zu spät“, so Martin Burkert. „Angesichts der unglaublich langen Laufzeit von 27 Monaten, die der neue Tarifvertrag gelten sollte, war auch der Betrag, um den die Löhne insgesamt steigen sollten, viel zu niedrig. Dass wir unsere Forderung nicht in voller Höhe durchsetzen werden, ist völlig klar, aber in die Nähe wollen wir schon kommen“, erklärte der Vorsitzende der EVG.

„Wir sind in den vergangenen Tagen mehrfach auf die DB AG zugegangen, um einen Abschluss möglich zu machen. Bei zahlreichen Forderungen, die wir aufgestellt haben, hätten wir eine Einigungsmöglichkeit gesehen. Wenn aber in der entscheidenden Frage der Lohnerhöhung die Erwartungshaltung unserer Mitglieder nicht erfüllen wird, scheitern die Verhandlungen. Das ist jetzt der Fall“, machte der Vorsitzende der EVG deutlich.

„Wir werden jetzt in die Vorbereitung der Urabstimmung gehen, mit allen damit verbundenen Folgen. Unbefristete Streiks werden dadurch möglich.“, stellte Martin Burkert fest. „Wir sind nach wie vor verhandlungsbereit; um zu einem Abschluss zu kommen, muss die DB AG jetzt noch einmal ordentlich nachlegen. Wir fordern nichts Unmögliches. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind es, die dafür sorgen, dass Bus und Bahn trotz aller nicht von ihnen zu verantwortenden Widrigkeiten täglich fahren und erwarten dafür zu Recht eine angemessene Bezahlung. Unsere Aufgabe ist es, diese durchzusetzen“, so Martin Burkert.

Gescheiterte Tarifverhandlungen

Am Mittwochabend erklärte die EVG das Scheitern der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Kristian Loroch, der Verhandlungsführer der EVG, teilte mit, dass insbesondere die Laufzeit des Tarifvertrags als "deutlich zu lang" und die angebotene Lohnerhöhung als "zu niedrig und zu spät" bewertet wurden. Die Deutsche Bahn kritisierte den Abbruch der Tarifverhandlungen seitens der EVG scharf und betonte, dass eine Einigung "zum Greifen nah" gewesen sei. Martin Seiler, der Personalvorstand der DB, äußerte sich enttäuscht: "Was jetzt passiert, ist unglaublich."

Obwohl sich die Gewerkschaft und der Konzern in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn zuletzt eigentlich angenähert hatten, konnte die EVG diese Woche Einigungen mit anderen Eisenbahnunternehmen verkünden. Am Dienstag wurde ein erster Abschluss mit dem Unternehmen Transdev verkündet, gefolgt von Tarifabschlüssen mit Abellio und der NEG, zwei weiteren Wettbewerbern der DB, am Mittwoch.