Im aktuellen Tarifkonflikt plant die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Schlichtungsgespräche mit der Deutschen Bahn einzuleiten. Dennoch bleibt die Gewerkschaft an einer Urabstimmung über unbefristete Streiks festhalten. Aus Gewerkschaftskreisen wurde am Donnerstag bekannt gegeben, dass Warnstreiks vorerst nicht stattfinden werden.

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen letzte Woche hatte die EVG eine Urabstimmung über unbefristete Streiks angekündigt, doch auch Warnstreiks zuvor nicht ausgeschlossen.

Warnstreiks vom Tisch: Kann es noch zu unbefristeten Streiks kommen?

Zwar soll es vorerst keine Warnstreiks geben, die Urabstimmung über befristete Streiks wird aber weitergeführt, wie die EVG mitteilte.

Nachdem die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn gescheitert sind, hatte die Gewerkschaft beschlossen, eine Urabstimmung über Streiks abzuhalten. Der Vorsitzende der EVG, Martin Burkert, erklärte, dass dies zu unbefristeten Arbeitskämpfen führen könnte.

Um unbefristete Streiks durchzuführen, benötigt die EVG eine Zustimmung von 75 Prozent. Eine Abstimmung wird an 110.000 Gewerkschaftsmitglieder gerichtet, die alle bei der Deutschen Bahn beschäftigt sind. Damit die Abstimmung als gültig betrachtet wird, müssen mindestens 75 Prozent der Angeschriebenen ihre Stimme abgeben. Wenn drei Viertel der Befragten für unbefristete Streiks stimmen, wird der Bundesvorstand der Gewerkschaft konkrete Streikmaßnahmen beschließen.

Zugverspätungen im Hauptbahnhof Hamburg. Im Falle eines erneuten Warnstreiks hätten wahrscheinlich ähnliche Zustände gedroht.

EVG geht auf Schlichtungsangebot der Bahn ein

Im laufenden Tarifkonflikt plant die EVG, mit der Deutschen Bahn Schlichtungsgespräche einzuleiten. „Wir haben nach dem Scheitern der Verhandlungen erklärt, uns gegen ein solches Verfahren nicht zu verwehren - jetzt halten wir Wort“, teilte Verhandlungsführer Kristian Loroch am Donnerstag mit Blick auf das von der Bahn vorgeschlagene Schlichtungsverfahren mit.

Gleichwohl halte die Gewerkschaft allerdings an der angekündigten Urabstimmung fest. „Unsere stimmberechtigten Mitglieder bei der DB AG würden so über das Ergebnis der Schlichtung und damit auch über die Möglichkeit unbefristeter Arbeitskämpfe abstimmen. Überzeugt das Ergebnis nicht, werden unbefristete Streiks die Folge sein“, hieß es. Bis zum Beginn der Schlichtung will die EVG eigenen Angaben zufolge aber keine weiteren Warnstreiks ausführen.

Ursprünglich war geplant, dass der EVG-Vorstand auf seiner Sitzung am Donnerstag über den nächsten Schritt im Arbeitskampf entscheiden würde. Am Mittwoch schlug die Deutsche Bahn jedoch vor, externe Vermittler in den festgefahrenen Konflikt einzubeziehen. Die EVG hatte sich zuletzt grundsätzlich offen für diesen Vorschlag gezeigt.

Die monatelangen Tarifverhandlungen zwischen der EVG und der Bahn waren letzte Woche gescheitert. Daraufhin kündigte die Gewerkschaft eine Urabstimmung über unbefristete Streiks an.

