Pendler und Zug-Reisende müssen weitreichende Einschränkungen im bundesweiten Bahnverkehr fürchten, denn der Tarifstreit zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn ist eskaliert. Nach einem fünftägigen Verhandlungsmarathon letzte Woche standen die Zeichen noch auf Einigung. Stattdessen droht jetzt ein unbefristeter Streik in den kommenden Tagen und Wochen.

Tarifverhandlungen gescheitert: EVG will am Donnerstag über weiteres Vorgehen entscheiden

Eigentlich haben Gewerkschaft und Bahn eine Einigung bis Ende letzter Woche angestrebt. Doch konnte auch am fünften Verhandlungstag in Folge kein Abschluss erzielt werden, die Gespräche wurden auf diese Woche verlegt. Die EVG wollte zunächst ihre Entscheidungsgremien über den Verhandlungsstand informieren. „Wir haben intensiv verhandelt und zu vielen Themen eine Verständigung erreicht“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch sagte: „Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Kompromisslinien erarbeitet und wollen diese nun mit den zuständigen Entscheidergremien ausführlich diskutieren.“

Seit Mittwoch sollen die Tarifverhandlungen mit der Bahn nun wieder weitergehen. Allerdings führte die Gewerkschaft EVG ausführliche Beratungen innerhalb ihrer Tarifkommission durch, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren. Dies führte zu einer stetigen Verzögerung des Verhandlungsbeginns mit den Vertretern der Deutschen Bahn im Gebäude der IG Metall in Berlin-Kreuzberg.

Am Mittwochabend ging es dann plötzlich ganz schnell: Nach einer langen Zeit des Wartens und zäher Verhandlungen verlassen die Mitglieder der Tarifkommission der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit gepackten Koffern das IG Metall-Gebäude in Berlin-Kreuzberg. Es herrscht kurzzeitig Verwirrung, doch dann wird deutlich: Die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn sind gescheitert. „Die Zentrale Tarifkommission der EVG hat die Verhandlungen am Mittwochabend mit der Deutschen Bahn nach langer und sehr intensiver Diskussion für gescheitert erklärt“, teilte die Gewerkschaft in einer knappen Mail mit. Übersetzt heißt das: Kein neuer Tarifvertrag, keine Lösung des Konflikts nach mehr als einem Dutzend Verhandlungstagen.

Vertreter der Deutschen Bahn (vorne) und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sitzen am Verhandlungstisch. Die Deutsche Bahn und die EVG verhandeln seit Ende Februar über Tariferhöhungen, jetzt sind die Verhandlungen gescheitert.

© Foto: Fabian Sommer/dpa

Wann wird es wieder zu Streiks bei der Bahn kommen?

Das genaue Datum einer Aktion vonseiten der EVG steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die EVG hatte ihre Streikdrohung zuletzt vorerst ausgesetzt. Wer verhandelt, streikt nicht - mit diesem Motto war die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zuletzt im zähen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn unterwegs.

Am Freitag endete die Verhandlungsrunde, weitere Gespräche wurden auf diese Woche vertagt. Doch jetzt sind die Verhandlungen gescheitert, der Bundesvorstand der Gewerkschaft werde laut Loroch am Donnerstag in Berlin das weitere Vorgehen beschließen. Es drohen lange Streiks, ausgerechnet während der Sommerferien.

Zugausfälle und Verspätungen – Wo gestreikt wird

Auch diese Frage ließ die EVG bislang unbeantwortet. Die bisherigen Aktionen der Gewerkschaft ließ allerdings bundesweit Züge stillstehen.

Wird es diesmal zu unbefristeten Streiks kommen?

Ingenschay betonte zuletzt, dass der nächste Arbeitskampf voraussichtlich erneut in Form eines Warnstreiks stattfinden würde. Doch da die Verhandlungen für gescheitert erklärt wurden, ist auch eine Urabstimmung über dann möglicherweise unbefristete Streiks denkbar.

Neben unbefristeten Streiks besteht auch die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens, bei dem ein oder mehrere Schlichter versuchen würden, zwischen den streitenden Tarifparteien zu vermitteln. Vor einigen Wochen führte ein Schlichtungsverfahren auch im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes zu einer Lösung. Dadurch wurde der Weg geebnet.

Zugverspätungen im Hauptbahnhof Hamburg. Drohen nun erneut ähnliche Zustände?

© Foto: Bodo Marks/dpa

EVG: Schlechte Stimmung wegen des Verhandlungsstands

Die EVG hatte ehrgeizige Ziele für die Verhandlungen formuliert: eine Gehaltserhöhung von 650 Euro pro Monat sowie einen zusätzlichen Aufschlag von 12 Prozent für die oberen Einkommensgruppen bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Zu Beginn war unklar, welches Angebot am Mittwochabend auf dem Verhandlungstisch liegen würde. Im Verlauf des Tages wurde jedoch deutlich, dass in der Tarifkommission aufgrund des aktuellen Verhandlungsstands eine schlechte Stimmung herrschte.

„Der schwierigste Punkt ist nach wie vor die Laufzeit, also in welchem zeitlichen Rahmen Gehaltserhöhungen erfolgen sollen“, sagte EVG-Chef Martin Burkert vor dem Scheitern der Verhandlungen dem Nachrichtenportal „ t-online“

Die Bahn hatte zuletzt Lohnerhöhungen von zwölf Prozent für niedrigere Einkommen, zehn Prozent für mittlere Einkommen und acht Prozent für höhere Einkommen sowie einen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 2850 Euro vorgeschlagen.

Seit Ende Februar führt die EVG Verhandlungen mit zahlreichen Eisenbahnunternehmen, um höhere Löhne und Gehälter für insgesamt etwa 230.000 Beschäftigte zu erreichen. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn (DB), da dort mehr als 180.000 dieser Beschäftigten tätig sind.

Ein neuer Streik droht. Wie bereits zuvor wird es wahrscheinlich auch dann wieder zu Zugausfällen in ganz Deutschland kommen.

© Foto: Sebastian Willnow/dpa

Deutsche Bahn: EVG wirft fast fertigen Abschluss weg

Die Deutsche Bahn kritisierte die Eskalation der Gewerkschaft mit deutlich Worten: „Die EVG wirft einen fast fertigen Abschluss weg und setzt kurz vor dem Ziel alles auf Null. Eine Einigung war zum Greifen nah, 140 Seiten Tariftext sind bereits fertig. Was jetzt passiert, ist unglaublich“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler laut einer Mitteilung. „Die Gremien der EVG sind nicht kompromissbereit. Die Leidtragenden sind unsere Mitarbeitenden und unsere Fahrgäste.“

Laut der offiziellen Mitteilung des Unternehmens hatte die Deutsche Bahn zuletzt einen bedeutenden Festbetrag, eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro und weitreichende strukturelle Verbesserungen für eine Laufzeit von 27 Monaten im Tarifvertrag in Aussicht gestellt. Mit der Entscheidung der Gewerkschaft sind nun jedoch alle bisher erzielten Teilvereinbarungen hinfällig.

„Wir waren bereit, an unsere Grenze zu gehen, damit ein guter, ausbalancierter Abschluss zustande kommt. Denn: Ein echter Kompromiss tut am Ende immer beiden Seiten weh“, so Seiler. „Die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Tür, die Reisenden wollen planen. Und unsere Mitarbeitenden wollen endlich mehr Geld.“

(mit Material von afp und dpa)

Auch GDL will verhandeln: Droht jetzt die Streik-Welle im Herbst?