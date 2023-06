Pendler und Zug-Reisende müssen sich voraussichtlich erneut auf weitreichende Einschränkungen im bundesweiten Bahnverkehr gefasst machen, denn der Konflikt im Tarifstreit zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn hat sich weiter verschärft. Am Dienstagabend, 30.05.2023, wies die EVG das neueste Angebot des Unternehmens als "unzureichend" zurück. Die Bahn lehnte daraufhin weitere Verhandlungen vorerst ab. Und doch setzten Bahn und Gewerkschaft die Tarifverhandlungen in dieser Woche fort. Bei einer Zwischenbilanz wird Optimismus verbreitet und von konstruktiven Gesprächen berichtet - aber auch die Streikbereitschaft betont. Heute endet die aktuelle Verhandlungsrunde – gibt es eine Einigung oder drohen neue Streiks?

Nach Zwischenbilanz: Ende der Verhandlungsrunde am Freitag

Nachdem die Verhandlungen in zuletzt erneut abgebrochen wurden, kündigte die EVG neue Streiks an. Allerdings einigten sich die Tarifpartner schließlich auf ein weiteres Gespräch. Die Gewerkschaft zog vorläufig ihre Streikdrohung zurück.

Seit Montag, 12.06.2023 wird nun wieder verhandelt, fünf Tage sind angesetzt für die nächste Gesprächsrunde über Tariferhöhungen für gut 180 000 Beschäftigte bei der DB. Am Dienstag wurden die Verhandlungen fortgesetzt.

Am Mittwoch hat die EVG eine Zwischenbilanz zu den aktuellen Tarifverhandlungen gezogen. Trotz konstruktiver Gespräche gibt es noch große Herausforderungen bei den Tarifverhandlungen der Bahn. Laut Angaben beider Seiten sind seit Montag Fortschritte erzielt worden. Allerdings wurden die zentralen Themen, nämlich Lohnerhöhungen und die Laufzeit des Tarifvertrags, bisher noch nicht diskutiert. "Stand heute sind wir unserem Ziel, einen Tarifabschluss zu erreichen, der für alle Beschäftigten gilt, einen Schritt nähergekommen", sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch am Mittwoch in Berlin.

Nach Ansicht von DB-Personalvorstand Martin Seiler laufen die Tarifverhandlungen derzeit „intensiv und konstruktiv“. Auf die Frage, ob noch diese Woche ein Abschluss möglich sei, sagte Seiler am Mittwoch in Berlin: „Das muss unser gemeinsames Ziel sein.“ „Die Mitarbeitenden warten zurecht auf mehr Geld und die Reisenden wollen jetzt Verlässlichkeit auch für die Sommerzeit haben, um ihre Reisen zu planen“, ergänzte Seiler.

Nach den bisherigen Plänen soll am Freitag die laufende Gesprächsrunde beendet werden. Unmittelbar vor dem Ende dieser seit Montag laufenden Verhandlungsrunde bleiben bedeutende Fragen weiterhin offen: Wird es erneut zu einem Warnstreik kommen? Steht ein Abschluss kurz bevor? Wird die Verhandlungsrunde um weitere Tage verlängert? Es gibt zahlreiche mögliche Szenarien. Die Verhandlungsführer haben sich in letzter Zeit zurückhaltend geäußert.

Wann wird es wieder zu Streiks bei der Bahn kommen?

Das genaue Datum einer Aktion vonseiten der EVG steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die EVG hatte ihre Streikdrohung zuletzt vorerst ausgesetzt. Wer verhandelt, streikt nicht - mit diesem Motto war die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zuletzt im zähen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn unterwegs.

Doch obwohl die Streikdrohung vorerst ausgesetzt ist, gibt es keine Entwarnung. Sollte die Gewerkschaft das Gefühl bekommen, dass keine Fortschritte erzielt werden, droht der nächste Warnstreik. EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch nannte die Streikbereitschaft innerhalb der Gewerkschaft hoch. Wenn sich in den kommenden Tagen „nichts deutlich bewegt“, müssten die Menschen mit weiteren Streiks rechnen. „Welche Form der Streiks, das werden dann die entsprechenden Gremien beschließen.“

Die Gewerkschaft hatte zu Beginn der aktuellen Verhandlungsrunde angekündigt, dass sie von der Zwischenbilanz am Mittwoch abhängig machen will, ob sie die Gespräche fortführen wird - und andernfalls Arbeitsniederlegungen in Aussicht gestellt. Einem Tarifabschluss sei man jetzt einen Schritt näher gekommen. Die größten Herausforderungen lägen noch vor den Verhandlern, sagte Loroch. „Bislang haben wir noch nicht über die zu vereinbarende Lohnerhöhung und die Laufzeit des neuen Tarifvertrages verhandelt. Da liegt noch viel Konfliktpotenzial drin, denn die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen ist groß – und damit auch die Streikbereitschaft“, sagte er. Am Freitag endet nach aktuellen Plänen die Verhandlungsrunde.

Zugausfälle und Verspätungen – Wo gestreikt wird

Auch diese Frage ließ die EVG bislang unbeantwortet. Die bisherigen Aktionen der Gewerkschaft ließ allerdings bundesweit Züge stillstehen.

Wird es diesmal zu unbefristeten Streiks kommen?

Laut Ingenschay wird der nächste Arbeitskampf voraussichtlich erneut in Form eines Warnstreiks stattfinden. Dennoch schließt die Tarifvorständin nicht aus, dass später eine Urabstimmung über mögliche unbefristete Streiks stattfinden könnte. Sie betonte, dass dies eine Option sei, die innerhalb der Organisation diskutiert werde. Allerdings gäbe es noch keinen konkreten Plan dafür.

Sollten die Verhandlungen diese Woche als gescheitert eingestuft werden, ist eine Urabstimmung über dann möglicherweise unbefristete Streiks denkbar.

EVG: Wesentliche Forderungen nicht erfüllt

"Wesentliche Punkte unserer Forderungen sind weiterhin nicht erfüllt", erklärte EVG-Ko-Verhandlungsführer Kristian Loroch. "Die DB AG ist dringend aufgefordert, ihr Angebot umgehend neu auszurichten." Er forderte die Bahn auf, am besten noch am Mittwoch "mit uns weiter zu verhandeln". Der aktuelle Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, sei sozial ungerecht, erklärte Loroch die Entscheidung der Gewerkschaft. Die geplante prozentuale Staffelung benachteiligt "gerade die unteren Lohngruppen, für die wir diesmal deutlich mehr herausholen wollen".

Die Bahn hatte Lohnerhöhungen von zwölf Prozent für niedrigere Einkommen, zehn Prozent für mittlere Einkommen und acht Prozent für höhere Einkommen sowie einen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 2850 Euro vorgeschlagen. Die EVG hingegen hatte eine zwölfprozentige Erhöhung für alle gefordert, insbesondere aber mindestens 650 Euro mehr. Dies würde für die niedrigeren Einkommen eine prozentual betrachtet deutlich höhere Gehaltssteigerung bedeuten.

In dem Schreiben, in dem die Gewerkschaft der Bahn die Ablehnung des Angebots mitteilte und das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, verweisen Loroch und die Ko-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay insbesondere auf die fehlende Mindesterhöhung im DB-Angebot. Darüber hinaus kritisieren sie die vorgeschlagene Laufzeit von 24 Monaten. Zuvor hatte die Bahn 27 Monate vorgeschlagen, während die EVG jedoch eine Laufzeit von zwölf Monaten fordert.

