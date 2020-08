Durchtrennte Stromkabel haben zu einer Sperrung der Autobahn 7 bei Giengen an der Brenz nahe der bayerischen Grenze geführt. Ein Bagger habe bei Bauarbeiten versehentlich die Kabel einer Hochspannungsleitung abgerissen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Daraufhin hätten die Masten gesichert und die kaputten Kabel gekappt werden müssen. Der Verkehr wurde in beide Richtungen ab den Anschlussstellen Giengen/Herbrechtingen und Langenau gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollten nach Angaben der Polizei bis in den frühen Abend hinein andauern.