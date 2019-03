Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt will am Dienstag (ab 12 Uhr) entscheiden, ob auch während der Elternzeit Urlaubsansprüche entstehen. Nach dem Bundeselterngeldgesetz darf der Arbeitgeber den Urlaub anteilig kürzen. Die Klägerin macht geltend, dies verstoße gegen EU-Recht.

Zuvor verhandelt das BAG (ab 9.45 Uhr) über einen ähnlichen Streit; die im öffentlichen Dienst beschäftigte Klägerin war hier jedoch nicht in Elternzeit, sondern hatte ganzjährig unbezahlten Sonderurlaub genommen.