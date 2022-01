Plagiatsvorwürfe und fehlende Regierungserfahrung prägten den Wahlkampfs-Tenor. Gegen Bundesministerin des Auswärtigen. Annalena Baerbock wollte in große Fußstapfen treten, als sie sich im April 2021 als Bundeskanzler-Kandidatin aufstellen ließ.und fehlende Regierungserfahrung prägten den Wahlkampfs-Tenor. Gegen Olaf Scholz konnte sie sich letztlich nicht durchsetzen. Im Dezember 2021 übernahm sie im Kabinett Scholz das Amt derdes Auswärtigen.

Wer ist die Frau, die Deutschland außerhalb der Grenzen vertritt? Wie gut ist ihr Englisch? Wie alt ist sie? Hat sie Kinder? Alle Infos zu Familie, Alter, Lebenslauf in diesem Artikel.

Steckbrief zu Annalena Baerbock: Alter, Größe, Twitter

Name: Annalena Charlotte Alma Baerbock

Alter: 41

Geboren: 15.12.1980 in Hannover

Größe: 1,60m

Studium: Politische Wissenschaft und Public International Law

Twitter: ABaerbock

Ann alena Baerbocks Familie: Hat sie Kinder?

Im Jahr 2007 heiratete Annalena Baerbock ihren Lebensgefährten Daniel Holefleisch. Er ist sieben Jahre älter als sie und ebenfalls Parteimitglied der Grünen. Seinen Job bei der DHL Group, der im Wahlkampf Diskussionen auslöste, gab er im Juli 2021 auf. Er kümmert sich nun um die beiden Töchter des Paares, die 2011 und 2015 geboren wurden. Baerbock sagt dazu: „Meine Kinder sind damit groß geworden, dass ich im Bundestag bin. Wir haben eine klare Aufteilung, wer die Brote schmiert.“

Wie viel verdient die Außenministerin Baerbock?

Diät von 10.012,89 Euro. Eine Auflistung all ihrer Einkünfte samt Sonderzahlungen veröffentlicht die Politikerin auf ihrer Als Bundestagsabgeordnete bekommt Baerbock eine monatlichevon 10.012,89 Euro. Eine Auflistung all ihrer Einkünfte samt Sonderzahlungen veröffentlicht die Politikerin auf ihrer Website

Politikeinsteig, abgebrochene Disseration und Plagiatsvorwürfe

Als Nebenfach ihres Politikwissenschafts-Studiums in Hamburg belegte Annalena Baerbock Öffentliches Recht/Europarecht. 2005 trat sie in die Grünen-Fraktion ein und machte ein Praktikum bei der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter. Ab 2007 arbeitete sie in deren Büros in Berlin, Potsdam, Brüssel und Straßburg.

Ihre Dissertation zum Thema Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe im Völkerrecht brach sie ab, als sie in in den Deutschen Bundestag einzog.

Im Juni 2021 veröffentlicht Baerbock ein Buch: „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“. Ein österreichischer Medienwissenschaftler wirft der damaligen Kanzlerkandidatin im Wahlkampf vor, mehrere Stellen abgeschrieben zu haben. Es stellt sich heraus: Baerbock hat Sachinformationen übernommen und entsprechend markiert. Ein von Baerbock eingeschalteter Medienanwalt sagte diesbezüglich: „Ich kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen.“

Baerbocks Englisch-Skills: Nach Auslandsstudium trotzdem starker Akzent?

Ein Auslandsschuljahr in den USA und zwei Semester Studium an der London School of Economics and Political Science hat Baerbock lange hinter sich. Eigentlich genug Zeit, um sich in jungen Jahren gutes Englisch anzueignen. Bei ihren Auftritten im europäischen Ausland erntet sie allerdings Kritik für ihr „deutsches Englisch“. Haltlos – wie sich von der Reaktion von Muttersprachlern ableiten lässt. Ein CNN-Korrespondent nennt es sogar „exceptionally good“.