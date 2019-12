Da sich möglicherweise metallische Fremdkörper in den Produkten befinden, rufen die Bäckereien Härdtner und Mitterer vorsorglich mehrere Brote zurück. Das teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de am Freitag mit. Betroffen seien Holzofen-Roggenstollen (zwei Kilogramm), Holzofen-Weizenstollen (zwei Kilogramm), Holzofenlaible, Roggenmischbrot, Schwabenlaible, Unterländer Brot, Roggenlaible und Vitalvollkorn. Die Produkte wurden nach den Angaben in Filialen in den Landkreisen Rhein-Neckar-Kreis, Hohenlohekreis und Heilbronn Stadt- und Landkreis verkauft. Die betroffenen Brote seien ausschließlich am 13. Dezember zwischen 6.00 Uhr und 8.30 Uhr verkauft worden. Kunden können die Produkte auch ohne Kassenbon zurückgeben und erhalten Ersatz.

