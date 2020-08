Große Unruhe am Badischen Staatstheater : Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter eröffnet. Wie ein Behördensprecher am Dienstag dermitteilte, besteht der Verdacht, dass der Mannhat. Es gebe einen hinreichenden Anfangsverdacht. Bisher wisse man von einem Geschädigten.

Postings eines Instagram-Nutzers hatten den Stein ins Rollen gebracht: Er hatte dem früheren Theatermitarbeiter Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Dem Mitarbeiter war nur kurze später gekündigt worden. Dieser hatte davor seinerseits Anzeige erstattet gegen den Verfasser der Instagram-Einträge. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft deshalb seit einigen Wochen wegen des Verdachts der versuchten Nötigung. „Die Ermittlungen dauern noch an“, sagte der Behördensprecher.

Spuhler geriet bereits in den vergangenen Wochen aufgrund seines Führungsstils in die Schlagzeilen. In einem Offenen Brief vom 3. Juli bekräftigte der Personalrat des Staatstheaters mehrere Vorwürfe und schrieb darin von